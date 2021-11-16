Ферлан Менди поддержал Эдуара: «Вы начнете нас уважать! 💪🏿😡» Их фото использовали для статей о Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании

Защитник поддержал вратаря , который возмутился из-за того, что журналисты используют его фотографии для оформления статей о защитнике Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании.

«Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! 😔😔😔 СТОП. 💪🏿🛑✋🏿

На это уйдет время, но вы все-таки начнете нас уважать! Нравится вам это или нет! 😡😡😡» – написал Менди.

Фото Ферлана также использовали для оформления новостей о Бенжамене, на что обратил внимание Эдуар.

«У темнокожих нет ни имени, ни лица. Грустно. Эти «ошибки» анекдотичны». Эдуар Менди о своих фото в статьях о Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании