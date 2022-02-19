Аллегри об 1:1 с «Торино»: «Не нужно пренебрегать ничьими. Это очко позволяет «Юве» продлить положительную серию»

прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Торино» (1:1).

«Одно очко имеет значение, потому что мы продолжили серию положительных результатов последних двух-трех месяцев. Было непросто, мы не превосходили , но показали хорошую игру.

Парадоксально, но мы пропустили в момент нашей лучшей игры. Мы не были очень аккуратны во втором тайме, но это нормально, это естественно, особенно когда ты стремишься попасть в топ-4. Так что не нужно пренебрегать ничьими.

Ребята показали хорошую игру с точки зрения самоотверженности и интенсивности, они пытались победить до конца, так что мы принимаем это очко, позволяющее нам продлить положительную серию.

Влаховичу было непросто в этом матче, потому что он очень хороший игрок, которому нужно многому научиться. Как и многим игрокам.

Давайте не будем забывать, что он перешел из команды, проводящей очень хороший сезон, но играющей раз в неделю. Нужно расти, нужно привыкать, иначе физически не сможешь играть каждые три дня», – сказал тренер .