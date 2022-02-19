У «Ювентуса» 1 победа в 4 последних играх Серии А, команда Аллегри не проигрывает в турнире 12 матчей – с ноября

Теги Торино Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

В 26-м туре Серии А «Ювентус» дома сыграл вничью с «Торино» (1:1). 

Команда тренера Массимилиано Аллегри продлила серию без поражений в чемпионате Италии до 12 игр – 7 побед, 5 ничьих.

Последнее поражение было в конце ноября 2021-го – дома от «Аталанты» (0:1). Однако в последних четырех матчах у «Юве» всего 1 победа и 3 ничьих.

«Ювентус», набрав 47 очков, сейчас занимает 4-е место в таблице.

27 февраля туринцы сыграют с на выезде с «Эмполи», а перед этим, 22-го, в гостях встретятся с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию туринского дерби.

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