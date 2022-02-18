Воспитанник «Краснодара» Голубев: «Галицкому надо памятник поставить. Делает многое для города, развивает футбол, одним словом – легенда»

считает, что Сергею Галицкому надо поставить памятник из-за его вклада в футбол.

– Допустим, ты выходишь на матч с «Краснодаром», внутри какие-то чувства появляются?

– Для меня «Краснодар» навсегда останется в сердце. С этой командой и городом меня много что связывает. Это мой родной клуб, который проложил мне путь в большой футбол, воспитал меня.

Конечно, всегда хочется показать себя с лучшей стороны в матче с «Краснодаром», но главное не перегореть. Для меня неважно, против кого играет моя команда, везде хочется себя проявить.

– С кем-то до сих пор общаешься из «Краснодара»?

– С Ваней Игнатьевым, с Шапи и Даней Уткиным поддерживаем связь.

– мой лучший друг, мы с самого начала поступления в академию были вместе. Сейчас наши дороги разошлись, но мы до сих пор дружим.

С Мурадом Олеговичем Мусаевым поддерживаем связь. Стараюсь не пропадать, интересуюсь, как дела у ребят.

– Во время твоего пребывания в академии Галицкий часто посещал ваши тренировки?

– Сергей Николаевич вообще фанат футбола.

Сколько времени я был в академии, в основной команде, Сергей Николаевич всегда приезжал на наши тренировки и пристально следил за основной командой.

Он разговаривал со всеми футболистами, у каждого спрашивал, как он себя чувствует.

Ему надо памятник поставить, потому что он действительно делает многое для всего города, развивает наш футбол.

Да, Сергей Николаевич состоятельный человек, но со всеми общается наравне, одним словом – легенда, – заявил полузащитник «Уфы», являющийся воспитанником .