Гендиректор «Зенита» о выходе России в финал Олимпиады-2022: «В овертайме у шведов было больше возможностей забить, но Федотов классно сыграл, а Ткачев вынес фактически из пустых ворот»

отреагировал на победу хоккейной сборной России в полуфинале Олимпиады-2022 в Пекине над Швецией (2:1 Б).

– Наша команда в основное время выглядела лучше, имела больше опасных моментов. Овертайм был волнующий, не говоря о буллитах.

В овертайме у шведов было больше возможностей забить. Минимум два опаснейших момента они создали, когда Федотов классно сыграл и когда Ткачев вынес фактически из пустых ворот. Это самоотдача, благодаря которой выигрываются полуфиналы.

Важный буллит исполнил Гусев. Конечно, победный бросок Грицюка нельзя не отметить.

Всех болельщиков поздравляю, надо поддерживать нашу сборную в финале. Это будет самая главная игра сезона.

– Кто фаворит во встрече с финнами?

– Игра покажет, – сказал генеральный директор , а также бывший президент КХЛ и член правления ФХР.

Буллиты в полуфинале – настоящая драма. Россия чуть не потеряла все, но эффектно вернулась