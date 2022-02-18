Георгий Черданцев: «Фигурное катание из соревнования превратилось в судейский произвол. Футбол так популярен, потому что прост для зрителя как дважды два»

сравнил популярность фигурного катания и футбола.

«Действительно, нынешний турнир по фигурному катанию на не мог не заставить обратить на него внимание тех, кто интересуется этим видом спорта постольку-поскольку или вообще не интересуется. Так как я ежедневно вел олимпийские «Все на Матч», то, готовясь к эфирам, естественно, вник в тему. Но она оказалась слишком сложной.

Я в детстве много смотрел фигурное катание. Помню Брайана Орсера прекрасно, а болел всегда за нашего Игоря Бобрина, которому никогда на чемпионатах мира не давали золото.

Тогда было все понятно – оценка за технику по 6-балльной системе и за артистизм также по 6-балльной. Даже мне, ребенку, было понятно, как и за что ставят оценки, хотя и тогда засуживали. Того же Бобрина.

Сейчас же намудрили так, что этот спорт из соревнования превратился в чисто судейский произвол, когда оценками можно манипулировать так, что Ягудин со Слуцкой в эфире не стеснялись в выражениях. Это никак не способствует популяризации спорта. Очень сложно и субъективно.

Почему футбол, помимо всего прочего, так популярен? Да потому что он прост для зрителя как дважды два», – написал комментатор в телеграм-канале.

Награждение фигуристок, которого могло не быть: Щербакова целовала золото, Трусова наконец улыбнулась (но потом сняла медаль)

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб