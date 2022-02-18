Франсеск Фабрегас: «Никогда не видел такого, как Месси. Роналду похож на него больше всех»

Теги ПСЖ Монако Криштиану Роналду Франсеск Фабрегас Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Франсеск Фабрегас высоко отозвался об уровне Лионеля Месси.

– Месси счастлив в «ПСЖ»?

– Месси счастлив, когда побеждает, забивает и решает исход матчей. Вот почему на протяжении 15 лет он был тем, кто он есть.

Больше всех на него похож Криштиану Роналду, но такого, как Месси, я никогда не видел.

– Появится ли лучшая версия Месси?

– Я помню первый год при Луисе Энрике, когда Месси много критиковали, говорили о кризисе. А затем «Барса» сделала требл. Сейчас может произойти что-то подобное.

Я понимаю, что надо продавать новости, но речь об игроке, который за секунду может поразить тебя. С Месси всегда нужно быть осторожным, на всякий случай, – сказал игрок «Монако».

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