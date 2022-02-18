ЦСКА продал Васина в «Кайрат». Армейцы сэкономят около 300 тысяч евро на зарплате (Иван Карпов)

Защитник ЦСКА Виктор Васин переходит в «Кайрат».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Казахстанский клуб, по данным Карпова, купил 33-летнего игрока за «ничтожно малую» сумму.

ЦСКА таким образом хотел разгрузить платежную ведомость. С уходом Васина клуб сэкономит около 300 тысяч евро – это оставшаяся часть зарплаты.

Контракт футболиста с ЦСКА действовал до лета 2022 года. В «Кайрате» он подпишет соглашение на год с опцией продления еще на сезон.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. Его статистика – здесь.