Игонин о поражении «Зенита» от «Бетиса»: «Очень сложно выиграть с таким количеством ошибок в обороне»

высказался о поражении «Зенита» от в .

«Ожидал, что игра будет более закрытой. Впечатления остались хорошие. Сегодня было футбольное зрелище. Болельщики получили удовольствие не от результата, конечно, но эмоции точно получили. Для первого матча очень хороший результат.

Что не позволило «Зениту» сохранить ничью? Были довольно грубые ошибки. Особенно это касается третьего гола. Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч. Тем более это сложнее сделать, когда ты пропускаешь три гола в первом тайме.

Честно говоря, опасений перед ответным матчем намного больше. выглядит по-другому в играх на выезде. Намного скованней в еврокубках себя показывают не дома», – сказал Игонин.