Алберто, Дзюба, Сергеев, Адамов и Клаудиньо – в заявке «Зенита» на плей-офф Лиги Европы

«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
В список «А» вошел 21 футболист:
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;
Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел;
Нападающие: Артем Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев.
В список «B» вошли шесть игроков: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.
Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» в стыках Лиги Европы пройдет 17 февраля в Санкт-Петерубрге.