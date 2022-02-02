Алберто, Дзюба, Сергеев, Адамов и Клаудиньо – в заявке «Зенита» на плей-офф Лиги Европы

Теги Зенит Артем Дзюба Михаил Кержаков премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Деян Ловрен Александр Ерохин Ярослав Ракицкий Магомед Оздоев Станислав Крицюк Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Далер Кузяев Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Родригес Данил Круговой Арсен Адамов Вендел Юри Алберто Иван Сергеев Футбол

«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.

В список «А» вошел 21 футболист:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел;

Нападающие: Артем Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев.

В список «B» вошли шесть игроков: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» в стыках Лиги Европы пройдет 17 февраля в Санкт-Петерубрге.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные