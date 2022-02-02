Алберто, Дзюба, Сергеев, Адамов и Клаудиньо – в заявке «Зенита» на плей-офф Лиги Европы

«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф .

В список «А» вошел 21 футболист:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, , Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, , Вендел;

Нападающие: , Юри Алберто, Иван Сергеев.

В список «B» вошли шесть игроков: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Первый матч между и «Бетисом» в стыках Лиги Европы пройдет 17 февраля в Санкт-Петерубрге.