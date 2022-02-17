Василий Уткин: «Очень жаль Валиеву, но сегодня день Щербаковой. Показать лучшее, что можешь, в главный день – настоящее величие»

Теги Василий Уткин Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Футбол

Журналист Василий Уткин высказался о соревнованиях в женском одиночном фигурном катании.

«Очень жаль Валиеву. Ужасно. 

Но мне кажется, что прямо сейчас это для тех, кто рядом с ней. У нас, обычной публики, впереди куча времени для сочувствия и поддержки. 

Сегодня в первую очередь день Щербаковой. Она невероятная спортсменка. Показать лучшее, что можешь, в главный день – это настоящее величие. И смысл спорта. 

Сегодня день Анны Щербаковой. Для всех остальных – любимых, гениальных, невероятных, несчастных – в году есть еще 364 дня», – написал Уткин.

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция

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