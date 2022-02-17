Черданцев о Валиевой: «Найти и судить всех, кто довел девочку до такого. А лучше – высечь прилюдно на Красной площади. Подонки»

Комментатор высказался о российской фигуристке , которая неудачно исполнила произвольную программу и заняла 4-е место на в Пекине.

«Всех, кто довел эту девочку до такого состояния, найти и судить. А лучше – высечь прилюдно на Красной площади. Подонки», – написал Черданцев.

Олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях фигуристок стала Анна Щербакова. Россиянка Александра Трусова заняла 2-е место.

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция