«Надаль – это Месси, Федерер – Роналду, Медведев – кто-то вроде Мбаппе». Форвард «Химок» Долгов о теннисистах

Форвард «Химок» сравнил звезд тенниса с футболистами.

30 января Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева в финале Australian Open-2022.

Долгов в детстве занимался теннисом и всегда поддерживал Надаля.

– В этом матче болел, конечно, за Медведева. Он свой. Переживали за него всей командой.

Когда они играли пятую партию в пятом сете, мы ехали на тренировку. Парни в автобусе включили трансляцию, Медведев взял подачу Надаля, и все были уверены, что он выиграет свою, а потом додавит. Но, к сожалению, проиграл последний сет.

– Расстроились?

– Расстроились, но это большой спорт. Победил тот, кто был сильнее и опытнее. У Надаля это все-таки 21-й трофей «Большого шлема». У Дани нет такого громадного опыта.

– Кто в футболе похож на Надаля?

– Я увлекался теннисом с детства, когда в топе были Надаль и Федерер, но еще не было Джоковича.

Для меня сравнение было такое: Надаль – это Месси, у них обоих ведущие левые рука и нога, а Федерер – это Роналду. Конечно, не обращая внимание на их клубные пристрастия.

– Кто тогда сейчас Медведев в мире футбола?

– Кто-то молодой, кто составляет конкуренцию топам: уже наверху и подкрадывается к ним. Кто-то вроде Мбаппе.

– Думаю, Даниил был бы рад такому сравнению.

– С его-то уровнем игры – заслуженно. Я часто смотрю теннис. Это очень хороший теннисист, – сказал Долгов.