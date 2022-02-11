Тони Надаль: «На сегодняшний день Джокович – №1 в мире, но это потому, что Рафаэль мало играл в прошлом сезоне. Если бы не травма, он был бы первым»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, высказался о том, кто лучший игрок в истории. На прошедшем Australian Open его племянник выиграл 21-й турнир «Большого шлема».

«На сегодняшний день Новак Джокович – №1 в мире, но это потому, что Рафаэль мало играл в прошлом сезоне. Если бы не травма, он был бы первым. Что касается дебатов о величайшем, то здесь ситуация точно такая же. Хотя на самом деле разница между ними и Роджером Федерером абсолютно незначительная».

Ну что, теперь Надаль – величайший теннисист в истории?

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