Рейтинг ATP. Опелка вернулся в топ-20, Лехечка дебютировал в топ-100, в топ-10 без изменений

По итогам прошедшей недели чемпион турнира в Далласе Рейлли Опелка вернулся в топ-20.
Полуфиналист турнира в Роттердаме Иржи Лехечка поднялся на 42 строчки и дебютировал в топ-100.
Чемпион Роттердама-2020 Гаэль Монфис выпал из топ-20.
FedEx ATP Rankings
Положение на 14 февраля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|10875
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|9635
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7865
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|7355
|5 (5)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6875
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|5018
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4700
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4065
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4018
|10 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3429
|14 (15)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|2655
|15 (14)
|Аслан Карацев (Россия)
|2633
|20 (23)
|Рейлли Опелка (США)
|2051
|25 (18)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1823
|27 (28)
|Карен Хачанов (Россия)
|1770
|45 (54)
|Дженсон Бруксби (США)
|1225
|87 (95)
|Энди Маррей (Великобритания)
|761
|93 (101)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|719
|95 (137)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|715
|101 (91)
|Гидо Пелья (Аргентина)
|686