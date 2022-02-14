Рейтинг ATP. Опелка вернулся в топ-20, Лехечка дебютировал в топ-100, в топ-10 без изменений

По итогам прошедшей недели чемпион турнира в Далласе Рейлли Опелка вернулся в топ-20.

Полуфиналист турнира в Роттердаме Иржи Лехечка поднялся на 42 строчки и дебютировал в топ-100.

Чемпион Роттердама-2020 Гаэль Монфис выпал из топ-20.

FedEx ATP Rankings

Положение на 14 февраля 2022

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