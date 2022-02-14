Рейтинг ATP. Опелка вернулся в топ-20, Лехечка дебютировал в топ-100, в топ-10 без изменений

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По итогам прошедшей недели чемпион турнира в Далласе Рейлли Опелка вернулся в топ-20.

Полуфиналист турнира в Роттердаме Иржи Лехечка поднялся на 42 строчки и дебютировал в топ-100.

Чемпион Роттердама-2020 Гаэль Монфис выпал из топ-20.

FedEx ATP Rankings

Положение на 14 февраля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 10875
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 9635
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7865
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 7355
5 (5) Рафаэль Надаль (Испания) 6875
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 5018
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4700
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 4065
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4018
10 (10) Янник Синнер (Италия) 3429
14 (15) Диего Шварцман (Аргентина) 2655
15 (14) Аслан Карацев (Россия) 2633
20 (23) Рейлли Опелка (США) 2051
25 (18) Гаэль Монфис (Франция) 1823
27 (28) Карен Хачанов (Россия) 1770
45 (54) Дженсон Бруксби (США) 1225
87 (95) Энди Маррей (Великобритания) 761
93 (101) Кевин Андерсон (ЮАР) 719
95 (137) Иржи Лехечка (Чехия) 715
101 (91) Гидо Пелья (Аргентина) 686

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