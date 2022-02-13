Циципас проиграл все 8 финалов на уровне ATP 500

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в финале турнира в Роттердаме проиграл №9 Феликсу Оже-Альяссиму – 4:6, 2:6.
Грек восьмой раз играл решающий матч на уровне ATP 500 и потерпел восьмое поражение. Ранее он проигрывал:
- Рафаэлю Надалю в Барселоне в 2018-м и 2021-м;
- Роджеру Федереру в Дубае-2019;
- Доминику Тиму в Пекине-2019;
- Новаку Джоковичу в Дубае-2020;
- Андрею Рублеву в Гамбурге-2020;
- Александру Звереву в Акапулько-2021.
При этом у грека есть титул на итоговом турнире и «Мастерсе». В целом баланс Циципаса в финалах ATP теперь составляет 7:11.