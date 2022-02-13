Циципас проиграл все 8 финалов на уровне ATP 500

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Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в финале турнира в Роттердаме проиграл №9 Феликсу Оже-Альяссиму – 4:6, 2:6.

Грек восьмой раз играл решающий матч на уровне ATP 500 и потерпел восьмое поражение. Ранее он проигрывал:

При этом у грека есть титул на итоговом турнире и «Мастерсе». В целом баланс Циципаса в финалах ATP теперь составляет 7:11.

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