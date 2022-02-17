Фати надеется вернуться к матчу с «Реалом» в марте. Восстановление форсировать не будут

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Вингер «Барселоны» Анссумане Фати продолжает восстановление от травмы.

19-летний игрок оптимистично оценивает свое восстановление и надеется вернуться к матчу с «Реалом», запланированному на 20 марта, сообщает Diario Sport.

При этом испанец не намерен форсировать свое восстановление. Если набрать форму к игре с мадридцами не удастся, то Фати попробует вернуться к матчу с «Севильей», который должен пройти 3 апреля.

Напомним, Ансу решил не делать операцию в связи с травмой бедра. Он захотел пройти консервативное лечение.

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