Хави не включил Алвеса в заявку на ЛЕ, так как решил, что 38-летний защитник не сможет играть дважды в неделю

Теги Барселона Хави Дани Алвес Ла Лига Лига Европы УЕФА Пьер-Эмерик Обамеянг Адама Траоре Ферран Торрес Футбол

Стало известно, чем руководствовался главный тренер «Барселоны» Хави, когда принимал решение по заявке на Лигу Европы.

Напомним, после трансферного окна участники Лиги Европы могли дозаявить на плей-офф трех футболистов. Зимой состав «Барселоны» пополнили четыре игрока. Это Дани Алвес, Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг и Ферран Торрес.

Таким образом, Хави должен был оставить одного из этих футболистов вне заявки, и его выбор пал на Алвеса.

По данным Diario Sport, тренер поддерживает бразильца, но считает, что 38-летнему игроку было бы сложно выходить на поле дважды в неделю. Для Хави это решение стало сложным, и он лично сообщил Алвесу, что в заявке его не будет.

Еще одним аспектом, повлиявшим на решение Хави, стало то, что Траоре может сыграть правого вингбека. Кроме того, это позицию могут закрыть Серджиньо Дест, Оскар Мингеса и Рональд Араухо.

Статистику 38-летнего бразильца можно изучить здесь.

В стыковых матчах плей-офф Лиги Европы сине-гранатовые сыграют с «Наполи». Первая игра состоится завтра, 17 февраля, и начнется в 20:45 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные