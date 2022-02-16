Хави не включил Алвеса в заявку на ЛЕ, так как решил, что 38-летний защитник не сможет играть дважды в неделю

Стало известно, чем руководствовался главный тренер «Барселоны» Хави, когда принимал решение по заявке на Лигу Европы.

Напомним, после трансферного окна участники могли дозаявить на плей-офф трех футболистов. Зимой состав «Барселоны» пополнили четыре игрока. Это Дани Алвес, , и .

Таким образом, Хави должен был оставить одного из этих футболистов вне заявки, и его выбор пал на Алвеса.

По данным Diario Sport, тренер поддерживает бразильца, но считает, что 38-летнему игроку было бы сложно выходить на поле дважды в неделю. Для Хави это решение стало сложным, и он лично сообщил Алвесу, что в заявке его не будет.

Еще одним аспектом, повлиявшим на решение Хави, стало то, что Траоре может сыграть правого вингбека. Кроме того, это позицию могут закрыть Серджиньо Дест, Оскар Мингеса и Рональд Араухо.

Статистику 38-летнего бразильца можно изучить здесь.

В стыковых матчах плей-офф Лиги Европы сине-гранатовые сыграют с «Наполи». Первая игра состоится завтра, 17 февраля, и начнется в 20:45 по московскому времени.