Тедди Шерингем: «Почеттино идеально подходит «МЮ». Болельщикам понравится его философия»

Бывший нападающий считает, что клубу стоит назначить тренера .

«У «Манчестер Юнайтед» всегда был дух игры на чужой половине поля. Если смотреть в этом направлении, то Почеттино идеально подходит «МЮ», без сомнения.

Когда он тренировал «Тоттенхэм», то хотел владеть мячом, доставлять проблемы сопернику. Думаю, болельщикам «Манчестер Юнайтед» понравится его философия.

Да, он ничего не выиграл с «Тоттенхэмом», но кто знает, чего он мог бы добиться с игроками получше. Для меня это кандидат номер один», – цитирует Шерингема Goal.com со ссылкой на Genting Casino.