Роберт Левандовски: «Матчи целиком уже не смотрят – только обзоры. Если форвард не забивает, это замечают в первую очередь, и его сразу критикуют»

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о современном футболе.

«Роль нападающего нельзя сводить лишь к голам. Работа на партнеров по команде, движение, забегания, создание пространств, которые позволяют найти слабые места в обороне соперника... Современный футбол – это умение сочетать все эти аспекты как с мячом, так и без него.

Статистика играет важную роль, ведь мы знаем, что нападающих постоянно сравнивают друг с другом. В первую очередь от них ждут голов. Если они не забивают, то их незамедлительно критикуют.

Сегодня люди уже не смотрят матчи целиком – только обзоры или нарезки. Так что если нападающий не забивает, то это замечают в первую очередь. Это бросается в глаза раньше, чем все остальные аспекты игры», – сказал Левандовски в интервью L’Équipe.

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