Тренер «Брайтона» об удалении Данка в матче с «МЮ»: «Не понял, почему ВАР вмешался. Ошибка судьи не была явной»

Главный тренер «Брайтона» выразил недовольство работой арбитров в перенесенном матче 18-го тура против (0:2), который состоялся вчера.

На 52-й минуте защитник Льюис Данк потерял мяч в нескольких метрах от своей штрафной, им завладел . Данк нарушил правила, чтобы прервать атаку. Судья Питер Бэнкс показал ему желтую карточку, но затем изменил решение с помощью ВАР. Посмотрев повтор, арбитр удалил игрока «Брайтона».

«Красная карточка в динамике была желтой. Адам Уэбстер был рядом. Не было очевидно, что это фол последней надежды. Если бы судья показал красную до повтора, мне было бы проще это принять, но я не понял, почему ВАР вмешался, если это не выглядело как явная и очевидная ошибка судьи.

Думаю, в первом тайме мы играли лучше. То, как все развернулось во втором тайме, разочаровало. Есть много положительных моментов, и я горжусь игроками. Есть некоторое разочарование, потому что результат матча ощущается как упущенная возможность.

В моменте со вторым голом был фол на Мак Аллистере, но такое тут не получить. Выглядело так, словно был толчок, но мы должны это принять.

Мы разочарованы. Мы владели преимуществом на протяжении длительных отрезков игры, но не очень хорошо начали второй тайм, отдали мяч, и они наказали нас. До этого момента, как я думаю, мы играли лучше. Особенно в первом тайме.

Мы разочарованы удалением, но нужно было выживать, мы играли вдесятером на «Олд Траффорд». Мы хорошо справлялись, попали в штангу, у Уэлбека был хороший удар головой. Очень горжусь игроками, но немного разочарован, потому что мы могли взять очки», – сказал Поттер.

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