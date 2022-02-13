Тренер Польши Михневич: «Я знаю русский футбол. Помню Сафонова, Чалова, Рассказова по молодежке»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич, посетивший сегодня товарищеский матч московского с (1:1), поделился впечатлениями после игры.

– Расскажите, с какой целью вы приехали на сборы «Динамо»?

– Я приехал встретиться с Себастьяном Шиманьским, с которым мы работали в молодежной сборной Польши. Мы с ним вчера уже пообщались – он очень хочет играть. Также я поговорил с главным тренером и руководством «Динамо». Плюс хочу посмотреть на кандидатов в сборную России.

– Себастьян уже вызывался в главную сборную Польши, но получал мало игрового времени. Будете ли вы исправлять эту ситуацию?

– Мы с ним три года проработали в молодежной команде, ездили на чемпионат Европы в Италию, где хорошо выступили. Себа – хороший футболист, я его давно знаю. Возможно, он сможет сыграть на стадионе «Динамо» против сборной России.

– Что скажете о российских футболистах, которых могут вызвать в сборную?

– Фомин – очень хороший и умный игрок. Очень люблю таких интеллигентных футболистов. Видно, что рижская команда выглядит свежее, а динамовцы находятся под нагрузками, и им приходится непросто. Шиманьски первые пару передач отдал не туда куда хотел, но потом стал лучше играть.

– Рады ли вы, что против сборной Польши не будет играть один из лидеров российской команды ?

– Да, возможно, Дзюба будет играть. Хотя я знаю о его проблемах во взаимоотношении с Карпиным, так что неизвестно, вызовут ли его в команду. Смолов – хороший футболист, я его хорошо знаю. Мы в Польше работали вместе с моим другом , с которым поддерживаем контакт. Два дня назад он как раз мне позвонил и пригласил меня в Будапешт.

– Что можете сказать про молодых динамовцев, которые также могут сыграть против сборной Польши?

– Когда я тренировал молодежную сборную, мы два раза играли против россиян, которых тренировал . Так что я хорошо знаю ваших молодых российских футболистов – Грулева, Лесового, Макарова. По выступлениям за молодежную команду помню Сафонова, Дивеева, Чалова, Облякова, Рассказова – я вообще русский футбол знаю, – сказал Михневич.

Польша – соперник сборной России по полуфинальному стыковому матчу . Игра состоится 24 марта.