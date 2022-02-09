Рангник про 1:1 с «Бернли»: «МЮ» забил 3 гола в 1-м тайме. Мы доминировали, одного очка мало»

Теги Манчестер Юнайтед судьи Бернли Ральф Рангник Майк Дин Поль Погба Харри Магуайр Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 24-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1).

«Мы забили три гола (на 12-й минуте гол Варана отменен из-за офсайда у Магуайра, на 21-й автогол «Бернли» отменен из-за фола Погба – прим. Sports.ru)! В случае с отменой второго гола боковой судья просигнализировал о нарушении спустя 10 секунд после инцидента. Очень слабое решение, надо отметить.

Но в первом тайме мы играли отлично, контролировали игру и доминировали. Во втором нам не хватало агрессии. Было ясно, что соперник выйдет на поле более агрессивным. И когда он забивал, мы не отработали в защите до конца.

Для нас это разочаровывающий вечер, мы должны были спокойно побеждать. Мы забили трижды в первом тайме, я не могу упрекнуть команду в том, что у нее не было инстинкта убийцы до перерыва.

В конце концов, все это в том числе и вопрос везения. Одного очка после такой игры попросту недостаточно», – сказал Рангник.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Майка Дина.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные