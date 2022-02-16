Хави о 100 днях во главе «Барсы»: «Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные ситуации»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги первых 100 дней во главе команды.

«Это похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные ситуации – ковид, зимнее трансферное окно...

Вы уже знаете, что я настоящий «куле», и пытаюсь вернуть «Барсу» туда, где она заслуживает находиться, но предстоит много работы.

Это не лучший момент для клуба, в том числе, в финансовом плане, но я считаю, что это поможет нам вырасти как личностям.

Мы поднимаемся на более высокие позиции в лиге, что говорит о том, что мы на правильном пути, об этом говорят и результаты», – сказал .