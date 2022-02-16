Чистяков о «Бетисе»: «Там игроки мирового уровня – Каналес впереди, опорничек Карвалью. Будет непросто»

Защитник высказался о предстоящем соперничестве с в стыковых матчах за выход в 1/8 финала .

– Вы видели нынешний «Бетис»?

– Я слежу за турнирной таблицей чемпионата Испании. Ну, там игроки, конечно, хорошие. Тот же Каналес впереди. Португалец этот, опорничек, . То есть игроки там мирового уровня. Будет непросто. Ну и таблица Ла Лиги говорит сама за себя, – сказал Чистяков.

«Бетис» занимает 3-е место в чемпионате Испании, набрав 43 очка по итогам 24 игр.