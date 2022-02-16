Чистяков о «Бетисе»: «Там игроки мирового уровня – Каналес впереди, опорничек Карвалью. Будет непросто»

Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис Лига Европы УЕФА Серхио Каналес Вильям Карвалью Дмитрий Чистяков Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о предстоящем соперничестве с «Бетисом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Вы видели нынешний «Бетис»?

– Я слежу за турнирной таблицей чемпионата Испании. Ну, там игроки, конечно, хорошие. Тот же Каналес впереди. Португалец этот, опорничек, Вильям Карвалью. То есть игроки там мирового уровня. Будет непросто. Ну и таблица Ла Лиги говорит сама за себя, – сказал Чистяков.

«Бетис» занимает 3-е место в чемпионате Испании, набрав 43 очка по итогам 24 игр.

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