Чистяков о гостевых матчах «Зенита» в еврокубках: «Боимся ошибиться и зажимаемся, перекладываем ответственность на партнеров»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в интервью Sports.ru поделился мнением о неудачных результатах команды в гостевых матчах Лиги чемпионов.
– Ты прочувствовал выездные матчи в еврокубках, решающие матчи сборной. В чем наша главная проблема?
– Мне кажется, мы боимся ошибиться. Из-за этого зажимаемся и перекладываем ответственность на партнеров. Принимаешь мяч – у тебя минимум вариантов для продолжения атаки. Если попадаешь в такую ситуацию, естественно, что-то создать почти нереально.
– Чувствовал зажатость в Мальме?
– Наверное, и там чувствовал ее. В РПЛ мы привыкли контролировать мяч. В еврокубках даже «Мальме» пытается навязать что-то свое. Может, мы к этому не привыкли, – сказал Чистяков.
«Перед «Челси» сказал себе: кайфуй, ты шел к этому всю жизнь». Чистяков – о длинном пути в «Зенит» и сборную