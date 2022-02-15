Чистяков о гостевых матчах «Зенита» в еврокубках: «Боимся ошибиться и зажимаемся, перекладываем ответственность на партнеров»

Защитник в интервью Sports.ru поделился мнением о неудачных результатах команды в гостевых матчах чемпионов.

– Ты прочувствовал выездные матчи в еврокубках, решающие матчи сборной. В чем наша главная проблема?

– Мне кажется, мы боимся ошибиться. Из-за этого зажимаемся и перекладываем ответственность на партнеров. Принимаешь мяч – у тебя минимум вариантов для продолжения атаки. Если попадаешь в такую ситуацию, естественно, что-то создать почти нереально.

– Чувствовал зажатость в Мальме?

– Наверное, и там чувствовал ее. В мы привыкли контролировать мяч. В еврокубках даже пытается навязать что-то свое. Может, мы к этому не привыкли, – сказал Чистяков.

«Перед «Челси» сказал себе: кайфуй, ты шел к этому всю жизнь». Чистяков – о длинном пути в «Зенит» и сборную