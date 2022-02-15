Чистяков о гостевых матчах «Зенита» в еврокубках: «Боимся ошибиться и зажимаемся, перекладываем ответственность на партнеров»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Sports.ru Дмитрий Чистяков Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в интервью Sports.ru поделился мнением о неудачных результатах команды в гостевых матчах Лиги чемпионов.

– Ты прочувствовал выездные матчи в еврокубках, решающие матчи сборной. В чем наша главная проблема?

– Мне кажется, мы боимся ошибиться. Из-за этого зажимаемся и перекладываем ответственность на партнеров. Принимаешь мяч – у тебя минимум вариантов для продолжения атаки. Если попадаешь в такую ситуацию, естественно, что-то создать почти нереально. 

– Чувствовал зажатость в Мальме? 

– Наверное, и там чувствовал ее.  В РПЛ мы привыкли контролировать мяч. В еврокубках даже «Мальме» пытается навязать что-то свое. Может, мы к этому не привыкли, – сказал Чистяков.

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