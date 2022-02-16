Давид Де Хеа: «МЮ» должен бороться за нечто большее, чем место в топ-4»

Вратарь подвел итоги перенесенного матча 18-го тура с (2:0).

«Здорово набрать 3 очка, особенно после нескольких ничьих подряд. Мы очень рады. Мы знали, что «Брайтон» хорошо работает с мячом, здорово прессингует, я считаю его хорошей командой.

Мы должны бороться за нечто большее, чем место в первой четверке, но такова ситуация. Множество команд сражается за это место, но, учитывая наше мастерство, мы должны набирать много очков», – сказал Де Хеа.

Де Хеа о сезонах «МЮ» без трофеев: «Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Я не знаю, что происходит»