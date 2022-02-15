Харгривз про «Ман Сити»: «Лучшая команда Гвардиолы и лучшая команда в ЛЧ»

Бывший полузащитник высказался о шансах «горожан» выиграть .

«Это лучшая команда Гвардиолы, а также лучшая команда в ЛЧ.

Мне кажется, у Пепа отличные игроки в каждой линии. Защита, вратарь, полузащита, множество вариантов в атаке – это лучшая команда Гвардиолы.

И он доверяет этим футболистам. Они фавориты турнира. Они раз за разом себя проявляли.

В ЛЧ небольшая разница между командами, но, я думаю, он верит, что его игроки в этом сезоне способны добиться успеха в этом сезоне», – отметил Харгривз в эфире BT Sport.