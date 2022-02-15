Трент о трофеях: «Ман Сити» выиграл АПЛ несколько раз, но не ЛЧ. «Ливерпуль» взял оба трофея»

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд рассказал об амбициях команды.

«Здорово, что мы выступаем на четырех фронтах. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжить выступать во всех четырех турнирах как можно дольше.

Только перспективы в АПЛ сейчас зависят не от нас, и мы верим, что во всех остальных соревнованиях нам по силам обыграть кого угодно, если это наш день. Но и в чемпионате может произойти что угодно, важно продолжать побеждать. Нужно оказывать на лидера как можно большее давление.

Мы не чувствуем себя разочарованными из-за того, что выиграли недостаточно много трофеев. Мы считаем, что выиграли лучшие из возможных. Я, разумеется, не собираюсь кидать камень в огород «Манчестер Сити», но взгляните, какая там прекрасная команда – а она не смогла выиграть Лигу чемпионов.

«Сити» выиграл АПЛ несколько раз, но ЛЧ выиграть не смог, а мы стали победителями обоих турниров в последние годы. Сейчас от нас ожидают, что мы будем брать трофеи, и я думаю, что один трофей за сезон – это наш минимум», – сказал игрок.

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