Трент о трофеях: «Ман Сити» выиграл АПЛ несколько раз, но не ЛЧ. «Ливерпуль» взял оба трофея»

Защитник рассказал об амбициях команды.

«Здорово, что мы выступаем на четырех фронтах. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжить выступать во всех четырех турнирах как можно дольше.

Только перспективы в сейчас зависят не от нас, и мы верим, что во всех остальных соревнованиях нам по силам обыграть кого угодно, если это наш день. Но и в чемпионате может произойти что угодно, важно продолжать побеждать. Нужно оказывать на лидера как можно большее давление.

Мы не чувствуем себя разочарованными из-за того, что выиграли недостаточно много трофеев. Мы считаем, что выиграли лучшие из возможных. Я, разумеется, не собираюсь кидать камень в огород , но взгляните, какая там прекрасная команда – а она не смогла выиграть .

«Сити» выиграл АПЛ несколько раз, но ЛЧ выиграть не смог, а мы стали победителями обоих турниров в последние годы. Сейчас от нас ожидают, что мы будем брать трофеи, и я думаю, что один трофей за сезон – это наш минимум», – сказал игрок.