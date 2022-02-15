Юри Алберто сбреет бороду при победе «Зенита» в ЛЕ. Боярский обещал сбрить усы ранее

Нападающий «Зенита» заявил, что сбреет бороду в случае победы клуба в .

– Российский актер пообещал сбрить усы, если выиграет Лигу Европы. А вы готовы расстаться с бородой?

– Безусловно, я сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Уверен, что у нас есть все шансы. Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я – без бороды, – сказал Алберто.

«Зенит» сыграет в первом матче с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 17 февраля. Начало матча – в 20:45 по московскому времени.

Михаил Боярский: «Сбрею усы, если «Зенит» выиграет ЛЕ. Усы вырастут, а чемпионство – навсегда!»