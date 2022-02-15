Алип, Гапонов и Сорокин – в сфере интересов «Ахмата»

«Ахмат» планирует подписать нового защитника в зимнее трансферное окно.
По информации «РБ Спорт», грозненский клуб рассматривал кандидатуры Ильи Гапонова («Спартак»), Егора Сорокина («Краснодар») и Нуралы Алипа («Кайрат»).
Алип в настоящее время находится на просмотре в «Зените». Ранее генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что 22-летний игрок будет взят в аренду, однако пока клуб еще не подтвердил официально переход.
Статистику Алипа можно изучить здесь, Гапонова – здесь, Сорокина – здесь.