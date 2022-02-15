Экс-директор «Ромы»: «Салах стал смертоносным бомбардиром в «Ливерпуле». У него всегда были характеристики, чтобы стабильно забивать»

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини, в данный момент работающий в «Салернитане», высказался о прогрессе нападающего Мохамеда Салаха, перешедшего из римского клуба в «Ливерпуль».
«Салах стал смертоносным бомбардиром в «Ливерпуле», и я уверен, что завтра будет великолепная игра (против «Интера» в Лиге чемпионов – прим. Sports.ru).
Подписание двух игроков, таких как он и Джеко, заставило меня еще сильнее полюбить свою работу.
Я всегда знал, что Салах может забивать много голов. Сейчас у него есть пространство для того, чтобы наказать соперников. В Италии у него также были оборонительные обязанности, но у него всегда были характеристики для того, чтобы стабильно забивать», – сказал Сабатини La Gazzetta dello Sport.