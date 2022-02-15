«Неймара лучше оставить на скамейке и выпустить на 20 минут». Ротен о матче «ПСЖ» – «Реал»

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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением, как парижанам лучше использовать форварда Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Неймара лучше оставить на скамейке и выпустить на замену на 20 минут. Это тот игрок, который сможет сделать разницу.

Он готов играть и, наверное, хочет [выйти в старте], однако ему нужно время, чтобы выйти на свой лучший уровень.

Дать ему сыграть 20 минут – это вариант, но и риск в то же время, ведь он не играл два с половиной месяца», – сказал Ротен.

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