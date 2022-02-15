«Допингер не может быть в Госдуме. У пойманных на допинге нужно забирать все: квартиру, машины, деньги». Андронов о российском спорте

Теги сборная России допинг Алексей Андронов Олимпиада-2022 Политика Камила Валиева Футбол

Комментатор Алексей Андронов на фоне допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой высказался о том, как следует поступать со спортсменами, которых уличили в приеме запрещенных веществ.

«Могу сказать так. Допинг в нашем спорте не будет соблюден до выполнения двух условий: пойманный на допинге спортсмен должен вернуть все, все квартиры, призовые, машины.

Нужно забирать вообще все, квартиру, машины и деньги. И ты сидишь и торгуешь семечками.

Второе – ни при каких условиях допингер не может быть членом Госдумы», – заявил Андронов.

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