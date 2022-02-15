Вратарь «МЮ» Хендерсон опроверг слухи об аресте за нападение на девушку: «Какие-то унылые люди связали мое имя с абсолютно лживыми новостями»

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон опроверг слухи об аресте в прошлом.

В соцсетях появились слухи о том, что футболистом, которого арестовали за нападение на девушку в 2019-м, был голкипер «МЮ».

«Не могу поверить, что должен делать это, но я просто хотел бы опровергнуть слухи, которые появились в последние пару дней.

В мире есть какие-то унылые люди, которые связали мое имя с такими некорректными, причиняющими боль и абсолютно лживыми новостями. У меня есть семья, которая пострадала от этого, поэтому я хотел развеять слухи и двигаться дальше», – написал Хендерсон в сторис инстаграма.

Фото: скриншот из инстаграма Дина Хендерсона.

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