Невилл про «МЮ»: «Каждый день похож на мыльную оперу. То игроки хотят, чтобы назначили Почеттино, то Роналду уйдет»

Бывший игрок высказался о проблемах, которые испытывает команда.

«Манчестер Юнайтед» был ужасен в контроле над игрой и плохо действовал, когда пропускал от . Они просто так фолили и тормозили игру. Ситуация усугублялась кроссами из неудачных зон.

Глядя на «Манчестер Юнайтед» сейчас, невозможно остановиться на чем-то одном. Каждый день похож на мыльную оперу. То игроки хотят, чтобы назначили Маурисио Почеттино, то уйдет.

Последние несколько недель были ужасными с точки зрения инцидентов, случившихся за пределами поля. Что касается поля, то я видел слова Ральфа Хазенхюттля, сказанные после матча. Думаю, это худшая критика в адрес спортсмена – сказать, что он недостаточно трудился. По сути, он сказал, что не все реагируют, когда включается передача заднего хода.

Если бы я был игроком «Манчестер Юнайтед» и тренер соперника сказал бы такое обо мне, то это глубоко задело бы. Причина, по которой я не считаю это неуважением, заключается в том, что это исходит от кого-то, кто обладает авторитетом. И это общее ощущение в лиге», – сказал Невилл.