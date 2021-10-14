Гари Невилл: «Салах может стать лучшим в мире. Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе не на том уровне, что раньше»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался об игре форварда .

«Дмаю, он мог бы быть [лучшим игроком в мире]. Я смотрю на Мбаппе, , Месси или Роналду, которые были лучшими в мире в течение последних пяти-десяти лет, и они не достигли того уровня, на котором обычно находились.

Салах на высоком уровне уже три или четыре сезона. Особенный игрок, безжалостный, решительный, целеустремленный в плане голов. Поэтому я думаю, что в данный момент он мог бы стать лучшим», – заявил Невилл в эфире Sky Sports.