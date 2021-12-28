Невилл об «МЮ»: «Кучка нытиков! Ничего не показали против двух аутсайдеров АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру манкунианцев в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1).
«Крайне скверная игра. Команда ничего не делала правильно, ни один игрок не может сказать, что справился, или отдать должное кому-то из одноклубников. Ничего хорошего не было. Ничего.
Они жалуются друг на друга! Кучка нытиков! Понаблюдайте за ними на поле: воздетые вверх руки, жалобы на все вокруг! В первом тайме они меня просто шокировали.
Они уволили прежнего тренера! Рангника не уволят, он только несколько недель работает с ними, но если они продолжат в том же духе, то уволят еще многих тренеров.
Они играли против двух аутсайдеров лиги (ранее с «Норвичем» 1:0 – прим. Sports.ru) и ничего не показали! И тренер здесь ни при чем. Дело в футболистах, они играют недостаточно хорошо», – сказал Невилл.
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