Невилл об «МЮ»: «Кучка нытиков! Ничего не показали против двух аутсайдеров АПЛ»

Бывший защитник оценил игру манкунианцев в матче с (1:1).

«Крайне скверная игра. Команда ничего не делала правильно, ни один игрок не может сказать, что справился, или отдать должное кому-то из одноклубников. Ничего хорошего не было. Ничего.

Они жалуются друг на друга! Кучка нытиков! Понаблюдайте за ними на поле: воздетые вверх руки, жалобы на все вокруг! В первом тайме они меня просто шокировали.

Они уволили прежнего тренера! Рангника не уволят, он только несколько недель работает с ними, но если они продолжат в том же духе, то уволят еще многих тренеров.

Они играли против двух аутсайдеров лиги (ранее с 1:0 – прим. Sports.ru) и ничего не показали! И тренер здесь ни при чем. Дело в футболистах, они играют недостаточно хорошо», – сказал Невилл.

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