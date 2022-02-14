Уткин о словах гендиректора «Зенита»: «Еще никому не удавалось выступить как бы в поддержку Fan ID, но при этом расхреначить его на корню. Спасибо»

Журналист Василий Уткин отреагировал на слова гендиректора Александра Медведева по поводу внедрения паспорта болельщика.

«Генеральный директор «Зенита» – человек все-таки очень мудрый и тонкий. Еще никому не удавалось выступить как бы в поддержку, в обоснование Fan ID, но при этом по факту расхреначить его на корню. Вот цитата:

«Обвинения в попытках дополнительного контроля [через Fan ID] вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля».

Именно об этом и идет ведь речь! не нужен, потому что и имеющегося контроля более чем достаточно!

Вот уж сказал, так сказал. Спасибо, господин Медведев. Вот и первый клубный босс встал на сторону болельщиков. Напрямую он не мог, но по факту – он с нами!» – написал Уткин.

Ранее РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнет работать с июля.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»