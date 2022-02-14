Уткин о словах гендиректора «Зенита»: «Еще никому не удавалось выступить как бы в поддержку Fan ID, но при этом расхреначить его на корню. Спасибо»

Журналист Василий Уткин отреагировал на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева по поводу внедрения паспорта болельщика.
«Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев – человек все-таки очень мудрый и тонкий. Еще никому не удавалось выступить как бы в поддержку, в обоснование Fan ID, но при этом по факту расхреначить его на корню. Вот цитата:
«Обвинения в попытках дополнительного контроля [через Fan ID] вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля».
Именно об этом и идет ведь речь! Fan ID не нужен, потому что и имеющегося контроля более чем достаточно!
Вот уж сказал, так сказал. Спасибо, господин Медведев. Вот и первый клубный босс встал на сторону болельщиков. Напрямую он не мог, но по факту – он с нами!» – написал Уткин.
Ранее РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнет работать с июля.
Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»