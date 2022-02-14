Капитан «Крыльев» Божин об инстаграме: «У «писателей» духу не хватит что-то предъявить в лицо, а коммент написать – пять секунд»

Защитник и капитан высказался о критике и оскорблениях в социальных сетях.

– Почему профиль в инстаграме закрыт?

– В какой-то момент закрыл, да и все. Бывает, болельщики и всякие люди пишут неприятные вещи. Теперь всех подряд не добавляю. Раскручивать инстаграм мне не особо интересно.

– У самарских болельщиков к местному должно быть особенно трепетное отношение. Ощущаете его?

– Болельщики у нас очень требовательные и неравнодушные. От этого с местных игроков и больше спрос. К приезжим, как мне кажется, не так придирчиво относятся. Я не раз получал негатив от болельщиков.

– На какой почве?

– После пенальти в финале Кубка было много негатива. Я все понимал – уже не мальчик маленький. Но чтобы реагировать на это… Максимум кого-то блокировал. В «Торпедо», кстати, к своим воспитанникам тоже строже отношение. Я спокойно к этому отношусь.

– Но это странно. Своим обычно прощается больше.

– Может быть, где-то и прощается, а в России, наверное, менталитет такой. Но я давно заметил, что на одинаковые ошибки разных игроков люди реагируют по-разному.

– Дальше комментов в инстаграме хоть раз заходило?

– Я не верю, что кто-то из этих «писателей» может что-то предъявить в лицо. Духу не хватит. А коммент написать – пять секунд.

– На улицах родного города узнают?

– Да, конечно. Но в жизни ни один человек ко мне не подходил: «Ты плохо сыграл». Нет, или сфотографироваться просят, или слова поддержки говорят: «Молодцы». Люди, с которыми вживую встречались, говорили только хорошее.

– В совместном интервью ваша девушка охарактеризовала вас как «очень скромного мальчика». На футбол это не распространяется?

– Ну нет, в футболе я совсем не скромный. На поле своя атмосфера. Если сразу после игры кто-то выловит, что-то скажет, оскорбит – могу ответить.

Когда в финале Кубка целая трибуна за нашими воротами гасила Ломаева, я тоже завелся – кто такое стерпит? А в повседневной жизни я спокойный, домашний человек, – сказал Божин.