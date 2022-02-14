Защитник «Крыльев» Божин об игре против Дзюбы: «Меня неделю настраивали: не прижимайся к нему. Ему так проще развернуться»

Защитник высказался об игре против форварда .

— Первая встреча с Дзюбой в дебютном сезоне в запомнилась?

— Еще бы не запомнилась — он меня на первой же минуте продавил. Из-под меня забил. Дзюба большой — не подлезешь к мячу. Меня неделю настраивали: не прижимайся к нему.

— Почему?

— Когда он прижимается к тебе — чувствует игрока спиной, и ему проще развернуться. А когда не чувствует — хуже ориентируется, где защитник. Мне так, по крайней мере, объясняли.

А габаритами он, конечно, продавит. У нас с ним разные весовые категории. Жирков ему дает пас, а я не вижу, где мяч — то ли слева, то ли справа. Пока я из-за плеча Дзюбы выглядывал, он меня рукой в сторону убрал и забил.

— Самый неудобный нападающий?

— Из тех, против кого играл — однозначно. Странно слышать, когда говорят, что он слабый нападающий. Для российского чемпионата — уж точно сильный. Может, Дзюба и прямолинейный, но свои 15 за сезон забивает. Не каждый непрямолинейный столько забьет.

— Дивеев мне рассказывал, как Дзюба его прессовал в первом матче. У вас — было?

— На удивление — нет. Я тоже думал, что будет прессовать, но со мной спокойно себя вел. Не кричал. Если где-то наступал на ногу в борьбе — извинялся, — сказал Божин.