Араухо извинился перед «Эспаньолом». Игрок «Барсы» показал 2 пальца сопернику, намекая на возвращение в Сегунду

Защитник «Барселоны» извинился за свое поведение в дерби с (2:2).

У 22-летнего уругвайца, замененного после первого тайма, в конце матча произошел конфликт с .

Хавбек ь был удален после стычки с защитником «Барсы» Жераром Пике. Когда Нико направлялся в раздевалку, Рональд показал сопернику два пальца, намекая на возвращение «Эспаньола» в Сегунду.

«Хочу извиниться перед всеми людьми «Эспаньола» за свой неудачный жест.

Это случилось в результате напряжения, испытанного во время такого противоречивого дерби.

Я уважаю соперников и клубы, поэтому я вовсе не горжусь тем, что произошло», – написал Араухо в твиттере.