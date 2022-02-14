Араухо извинился перед «Эспаньолом». Игрок «Барсы» показал 2 пальца сопернику, намекая на возвращение в Сегунду

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо извинился за свое поведение в дерби с «Эспаньолом» (2:2).
У 22-летнего уругвайца, замененного после первого тайма, в конце матча Ла Лиги произошел конфликт с Нико Меламедом.
Хавбек «Эспаньола» был удален после стычки с защитником «Барсы» Жераром Пике. Когда Нико направлялся в раздевалку, Рональд показал сопернику два пальца, намекая на возвращение «Эспаньола» в Сегунду.
«Хочу извиниться перед всеми людьми «Эспаньола» за свой неудачный жест.
Это случилось в результате напряжения, испытанного во время такого противоречивого дерби.
Я уважаю соперников и клубы, поэтому я вовсе не горжусь тем, что произошло», – написал Араухо в твиттере.