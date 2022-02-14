Араухо показал 2 пальца удаленному хавбеку «Эспаньола» Меламеду, намекая на возвращение в Сегунду

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У защитника «Барселоны» Рональда Араухо, замененного после первого тайма матча Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:2), в концовке игры произошел конфликт с Нико Меламедом.

На 92-й минуте хавбек «Эспаньола» получил вторую желтую карточку после стычки с защитником «Барсы» Жераром Пике, который тоже был удален за второе предупреждение.

Находившийся на скамейке Араухо повздорил с Меламедом, когда тот направлялся в раздевалку. В итоге защитник «блауграны» показал сопернику два пальца, намекая на возвращение «Эспаньола» в Сегунду.

После 24 матчей «Эспаньол» занимает в Ла Лиге 13-е место. В прошлом сезоне клуб выступал во втором дивизионе.

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