Шварц о Лесовом: «Рады, что он вернулся в обойму. Для него важно поймать игровой ритм»

Главный тренер подвел итоги товарищеского матча с латвийским РФШ (1:1).

— Считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно хорошо, создали много опасных моментов. Несмотря на то, что мы проиграли его 0:1, мы показали достаточно добротную игру.

Вторую половину начали еще лучше, создавали хорошие подходы, забили классный мяч. Конечно, были ошибки, но в целом я игрой доволен.

— Захарян забил единственный гол «Динамо» в этом матче. Как его оцените?

— Арсен забил великолепный гол. Мы очень рады, что его увидели наши болельщики, которые приехали нас поддержать. Это вдвойне приятно.

— Во втором тайме случилось долгожданное возвращение Лесового. Как он себя чувствует?

— Мы очень рады, что он вернулся в обойму. Сейчас для него важно поймать игровой ритм, и сегодняшние 25 минут стали первым шагом на этом пути.

— В игровой план на этих сборах добавилась еще одна встреча [с датским «Веннсюсселем» во вторник]. Какова ее цель?

— У нас многие игроки по разным причинам были в лазарете, поэтому мы решили дать им побольше игрового времени и добавили еще один матч, – сказал Шварц.