Товарищеские матчи. «Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ, «Урал» забил 6 мячей «Дубай Сити»

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Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи перед возобновлением сезона. 

Товарищеские матчи

Турция

«Динамо» Россия – РФШ Латвия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Илич (22), 1:1 – Захарян (47).

«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Плиев, Осокин, Варела, Кутицкий, Грулев, Фомин, Шиманьски, Гладышев, Смолов.

ОАЭ

«Урал» Россия – «Дубай Сити» ОАЭ Д2 – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Юшин (3), 2:0 – Агеев (26), 3:0 – Магомадов (35, с пенальти), 4:0 – Железнов (57), 5:0 – Толкачев (83), 6:0 – Толкачев (88).

«Урал»: Ландаков, Магомадов, Шмыков, Динга, Мосин, Емельянов (Фидлер, 67), Евсеев, Железнов (Толкачев, 58), Шатов (Щербаков, 30), Юшин (Маковский, 45), Агеев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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