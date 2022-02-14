Аллегри об 1:1 с «Аталантой»: «Было бы разочарованием проиграть при такой хорошей игре»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с «Аталантой» (1:1), в котором туринцы отыгрались на 92-й минуте.

«Было бы разочарованием проиграть при такой хорошей игре. Мы ошибались при реализации моментов и с последним пасом. Перед самым перерывом мы пережили три минуты ужаса, когда легко теряли мяч и де Лигт дважды блокировал удары после контратак соперника.

Второй тайм мы провели лучше, но парадокс в том, что когда нужно было забивать, мы делали неточный пас. После такой контратаки Малиновский заработал штрафной и забил шедевральный гол, но и мяч Данило тоже был хорош.

«Аталанта» – очень агрессивная команда, поэтому нам нужно было быстро двигать мяч. Матч получился очень зрелищным, мы могли проиграть, но сумели взять важное очко. Мы хотели победить, но знали, что сильна, поэтому мы довольны, что продлили беспроигрышную серию», – сказал Аллегри.