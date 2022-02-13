Хуммельс о шансах догнать «Баварию»: «Пока не вижу этого. «Боруссия» должна показывать больше»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Бохум бундеслига Германия Унион Берлин Матс Хуммельс Футбол

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после победы над «Унионом» (3:0) оценил шансы навязать борьбу «Баварии» за победу в Бундеслиге.

Мюнхенцы накануне уступили «Бохуму» (2:4), благодаря чему дортмундский клуб сократил отставание от лидера до шести очков.

«Я рад, что сегодня мы оторвались от пятого места в таблице. Думаю, если мы хотим идти на равных с «Баварией», то должны больше показывать на поле.

Мы должны быть сконцентрированны, собранны и готовы принять бой. Тогда можно будет начать мечтать. Пока я этого не вижу», – сказал Хуммельс.

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