Клопп про 1:0 с «Бернли»: «Ливерпуль» мог оступиться в любой момент, но справился. Я удовлетворен»

Главный тренер подвел итоги матча 25-го тура с (1:0).

«Идеальный вечер. Было ветрено, шел дождь. Мы забили после углового, и это, честно говоря, был прекрасный гол, ставший возможным в результате контрпрессинга.

Сегодня мы могли оступиться в любой момент, для этого были все условия. Очень сложно было бороться за верховые мячи, поскольку ветер дул со всех сторон. Но мы скорее играли в этих условиях, чем страдали от них.

В большинстве случаев моменты соперника заканчивались офсайдом, но, конечно, и шансы забить у него были. Это умелая команда, но мы хорошо с ней справились.

Все в нашей команде любят друг друга и уважают. Мы должны усердно работать, и именно это и произошло. Наши футболки в грязи, но я по-настоящему счастлив, потому что знаю, что тут очень тяжело играть. И я полностью удовлетворен», – сказал Клопп.