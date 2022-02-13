Фабиньо: «У «Ливерпуля» будет шанс идти рядом с «Сити» к моменту нашей встречи, если мы выиграем все матчи»

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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался о шансах догнать «Манчестер Сити» после победного мяча в ворота «Бернли» (1:0) в 25-м туре АПЛ.

«Мы должны идти от игры к игре. Мы выступаем каждые три дня в разных турнирах. Все должны быть готовы. У нас нет травмированных – это хорошо.

Мы должны постараться выиграть каждый матч, и тогда у нас будет шанс идти рядом с «Ман Сити» к моменту нашей встречи», – сказал Фабиньо.

«Ливерпуль» сыграет с «Ман Сити» 9 апреля. В настоящий момент мерсисайдцы отстают от конкурента на 9 очков при матче в запасе.

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