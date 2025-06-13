Бека-Бека перешел в бельгийский «Ла-Лувьер». Экс-защитник «Локо» угрожал суицидом в 2023-м
Алексис Бека-Бека стал игроком «Ла-Лувьера».
24-летний экс-защитник «Локомотива» подписал с клубом-новичком высшего дивизиона Бельгии контракт на 2 года.
В августе 2024-го француз покинул «Ниццу» после того, как годом ранее публично заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Комментируя уход из клуба, Бека-Бека заявил, что продолжит двигаться вперед, для чего ему нужно «перевернуть страницу».
Последним клубом защитника был «Кан» из Лиги 2, за который он провел 8 матчей и забил 1 гол. Сам клуб занял последнее место в турнире и вылетел в Лигу 3.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24758 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GFFN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости